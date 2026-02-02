Niscemi riparte dopo la frana mentre continuano i crolli | scuole riaperte psicologi in classe La biblioteca che rischia di scomparire

Niscemi prova a riprendersi dopo la frana che aveva causato paura e danni. Le scuole riapriranno lunedì 2 febbraio, con studenti e insegnanti che tornano in classe. In aiuto agli studenti ci saranno anche degli psicologi, per aiutarli a superare il trauma. La biblioteca, invece, rischia di scomparire a causa dei crolli, e ancora non si sa se potrà essere salvata. La situazione resta delicata, ma la comunità si prepara a ripartire.

Niscemi cerca di ritrovare equilibrio dopo i giorni segnati dalla frana. Lunedì 2 febbraio 2026 le scuole riapriranno e gli studenti torneranno in classe, accolti da un team di psicologi incaricato di aiutarli a superare lo shock e la paura vissuti. Il sindaco Massimiliano Conti ha annunciato che sarà personalmente presente negli istituti per incontrare ragazzi e famiglie. Edifici in bilico Lungo il fronte della frana, la situazione resta critica. Continuano i cedimenti di edifici già compromessi, con parti di immobili che si staccano e precipitano nel vuoto. Le piogge abbondanti degli ultimi giorni continuano a favorire il movimento del terreno.

