Roma, 30 marzo 2026 - L'attentato contro Sigfrido Ranucci porta la firma della camorra. A rivelarlo è Massimo Giletti durante la puntata di questa sera de "Lo stato delle cose", in onda su Rai3. "Pochi minuti fa ho avuto una notizia molto importante e delicata che riguarda Ranucci e l'attentato sotto casa sua", spiega in una clip di anticipazione della puntata dove Giletti ricorda che la notte del 16 ottobre scorso il conduttore di Report è stato vittima di un attentato. Nel mirino la sua auto parcheggiata davanti alla villetta del giornalista a Campo Ascolano, una piccola frazione di Pomezia, alle porte di Roma. "Qualcuno arriva, piazza dell'esplosivo sotto l'auto di Ranucci e scatena l'inferno", dice Giletti ricordando la vicenda su cui indaga il pool antimafia della Procura di Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “La camorra dietro l’attentato a Sigfrido Ranucci”. La rivelazione di Giletti: sono arrivati dalla Campania

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