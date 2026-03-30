Massimo Giletti ha anticipato che le autorità stanno valutando una possibile connessione tra l’attentato a Sigfrido Ranucci e uomini della camorra provenienti dalla Campania. La bomba è stata collocata sotto l’abitazione del giornalista e le forze dell’ordine stanno indagando sul coinvolgimento di soggetti legati a organizzazioni criminali. Nessuna altra informazione ufficiale è stata diffusa in merito alle indagini.

Il conduttore anticipa in tv una svolta sull’ordigno piazzato sotto casa del giornalista di Report: "Non era plastico e non usarono una Panda" Massimo Giletti ha annunciato una possibile svolta sull’attentato a Sigfrido Ranucci. Gli autori della bomba piazzata sotto casa del giornalista sarebbero uomini della camorra arrivati dalla Campania. La rivelazione del conduttore tv è arrivata durante un collegamento con il Tg3, in cui Giletti ha anticipato i contenuti della puntata di “Lo stato delle cose” in onda stasera. Secondo quanto riferito da Massimo Giletti, si tratterebbe di una notizia "molto importante e delicata" emersa nelle ultime ore. L’episodio risale alla notte del 16 ottobre scorso, quando un ordigno venne collocato sotto l’auto del giornalista, provocando un’esplosione davanti alla sua abitazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Attentato a Sigfrido Ranucci, l'anticipazione di Giletti: "Dietro la bomba uomini della camorra arrivati dalla Campania"

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Attentato a Ranucci, Giletti: "È stata la Camorra, sono partiti dalla Campania"Chi ha piazzato e fatto esplodere la bomba davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci sarebbe partito dalla Campania e lì sarebbe ritornato.