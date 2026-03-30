Attentato a Ranucci la rivelazione di Giletti | Attentatori dalla Campania appartengono a camorra
Nella trasmissione di questa sera, il conduttore annuncia di avere informazioni sugli autori di un attentato a un giornalista. Secondo quanto dichiarato, gli attentatori sarebbero originari della Campania e collegati alla camorra. La puntata si presenta come un approfondimento sulle indagini e sulle persone coinvolte, senza ulteriori dettagli al momento.
(Adnkronos) – Questa sera a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti promette clamorose rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci: "L’esplosivo utilizzato non era plastico, l’automobile non era una Panda nera e sopratutto: gli attentatori sono venuti dalla Campania e appartengono alla Camorra. Altri dettagli, questa sera, 21.20, Rai3",. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Altri aggiornamenti su Attentato a Ranucci la rivelazione di...
Massimo Giletti rivela gli autori dell’attentato a Sigfrido Ranucci: “Appartengono alla camorra”Giletti a Lo Stato delle Cose rivela chi avrebbe piazzato l'esplosivo sotto l'auto di Ranucci la notte del 16 ottobre: una cellula camorristica...
Caos in Rai a poche ore dalla diretta: Giletti mostra le chat “vietate” Ranucci-BocciaIl clima che si respira oggi negli uffici di Viale Mazzini è di estrema incertezza e nervosismo.
Leggi anche: La sfida di Giletti a Ranucci: «Venga a confrontarsi con me, Santoro modererà»