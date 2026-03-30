Attentato a Ranucci la rivelazione di Giletti | Attentatori dalla Campania appartengono a camorra

Nella trasmissione di questa sera, il conduttore annuncia di avere informazioni sugli autori di un attentato a un giornalista. Secondo quanto dichiarato, gli attentatori sarebbero originari della Campania e collegati alla camorra. La puntata si presenta come un approfondimento sulle indagini e sulle persone coinvolte, senza ulteriori dettagli al momento.