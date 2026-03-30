Giletti | Dietro l’attentato a Sigfrido Ranucci c’è la camorra La gelatina l’auto usata e il viaggio dalla Campania – Il video

Durante un intervento televisivo, un giornalista ha affermato che dietro un attentato contro un collega si celerebbe la camorra. Sono stati forniti dettagli su un veicolo utilizzato, diverso da quello inizialmente ipotizzato, e sulla natura dell’esplosivo, identificato come gelatina, probabilmente prelevata da una cava. Inoltre, si è parlato di un viaggio dalla Campania e di un’auto usata nel contesto dell’evento.

«Il mezzo usato non è una Panda nera, che probabilmente ha depistato all’inizio. La notizia vera è che l’esplosivo intanto non era plastico ma è una gelatina, probabilmente presa in una cava. Gli uomini erano tanti, non uno solo, e venivano dalla Campania: sono arrivati quella sera stessa e sono tornati. Uomini che appartengono alla camorra. L’attentato a Sigfrido Ranucci è di camorra ». A dirlo è Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose su Rai 3. Il conduttore anticipa via social alcuni contenuti della puntata di stasera, tra cui l’attentato al collega di Report, quando la sua auto e quella di sua figlia sono saltate in aria davanti all’abitazione del giornalista il 16 ottobre scorso, a Campo Ascolano, Pomezia. 🔗 Leggi su Open.online

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