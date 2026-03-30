La 4×400 azzurra riparte da Catania | nel mirino c’è il pass per le World Relays

La squadra italiana di staffetta 4×400 metri maschile si prepara a un importante appuntamento a Catania, con l’obiettivo di ottenere il pass per le World Relays. Venerdì 3 si terranno le qualificazioni, che rappresentano una fase cruciale per la selezione nazionale. La competizione si svolge in un contesto di preparazione alle future manifestazioni internazionali.

Per la staffetta maschile 4×400 dell’Italia è già tempo di un appuntamento decisivo. Venerdì 3 aprile, a Catania, il quartetto azzurro tornerà in pista con un obiettivo preciso: conquistare il tempo necessario per entrare tra le nazionali ammesse alle Wolrd Relais di Gaborone, in Botswana, in programma, il 2 e 3 maggio. La qualificazione passerà infatti anche dai crono, che completeranno il gruppo delle 24 squadre partecipanti insieme alle finaliste dei Mondiali di staffette. Al momento, l’ultimo tempo utile è il 3:03.07 della Thailandia, mentre l’Italia parte dal 3:04.01 ottenuto nella scorsa edizione. Per l’occasione sono stati chiamati cinque atleti: Alessandro Sibilio, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Lorenzo Benti e il debuttante Vanni Picco Akwannor. 🔗 Leggi su Sportface.it

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