Cinecittà World 2026 | il grande cinema riparte da Roma

Cinecittà World inizia la stagione 2026 a Roma con la riapertura del parco, che comprende 40 attrazioni e sei nuovi spettacoli dal vivo. La struttura, situata nella capitale, torna operativa dopo una pausa e presenta un’offerta ampliata per i visitatori. La riapertura coinvolge anche gli altri parchi del gruppo, pronti ad accogliere il pubblico con nuove attrazioni e intrattenimenti.

Cosa: Riapertura della stagione 2026 di Cinecittà World e dei parchi del gruppo, con 40 attrazioni e 6 nuovi show live. Dove e Quando: Castel Romano (Roma), dal 21 marzo 2026 al 6 gennaio 2027. Perché: Un tributo mondiale a Bud Spencer a dieci anni dalla scomparsa e il consolidamento di un polo del divertimento da 700mila visitatori l’anno. La magia del grande schermo torna a prendere vita nella Capitale con l’inaugurazione della stagione 2026 di Cinecittà World. Il sipario si alza su un progetto ambizioso che vede per la prima volta una gestione unitaria di tutti i poli del gruppo Network Holding: non solo il parco del cinema, ma anche Roma World, Aqua World e lo storico Luneur Park. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Cinecittà World 2026: il grande cinema riparte da Roma Articoli correlati Cinecittà World: al via selezioni per oltre 200 nuove figure professionali per stagione 2026(Adnkronos) – Cinecittà World apre le selezioni per oltre 200 nuove figure professionali in vista della stagione 2026, al via da sabato 21 marzo. Leggi anche: Job Talent Day a Cinecittà World: 200 posti di lavoro per la stagione 2026 Altri aggiornamenti su Cinecittà World Temi più discussi: Evento | Bud Spencer Tribute - 10 anni senza Bud; Cinecittà World, il parco riapre e omaggia Bud Spencer a 10 anni dalla scomparsa; Roma, al via la stagione di Cinecittà World; VIDEO | Sabato riapre Cinecittà World nel segno del ‘Bud Spencer Tribute’. Cinecittà World riapre nel segno di Bud SpencerIl Parco divertimenti di Roma riapre i battenti il 21 marzo con una serie di novità: si comincia col Bud Spencer Tribute per ricordare la star napoletana scomparsa 10 anni fa. movieplayer.it Dal 21 marzo 2026 riaproni i cancelli di Cinecittà WorldLa stagione 2026 di Cinecittà World riapre il 21 marzo nel segno del cinema tra nuovi show, eventi e il Bud Spencer Tribute ... parksmania.it Bud Spencer. . “È con immensa emozione che la famiglia Pedersoli, insieme a Cinecittà World e allo SpencerHill Festival annuncia un evento straordinario: dal 26 al 28 giugno, a Roma, presso Cinecittà World, celebreremo Bud Spencer, “Il gigante buono”un - facebook.com facebook Siamo a Cinecittà World per la IX Edizione di #OrientaLazio, Fiera sull’Orientamento Universitario e Professionale organizzata dall’ @Ass_ASTER ! I nostri #ProfessionistiDelMare rispondono alle domande degli studenti su concorsi, specializzazioni e opportu x.com