Kelly Doualla riparte da Parigi | quarto posto all’esordio stagionale nel World Indoor Tour

Kelly Doualla torna in scena a Parigi, chiudendo al quarto posto nei 60 metri alla sua prima prova del World Indoor Tour. La giovane atleta italiana, campionessa europea U20 dello sprint, ha esordito con una prestazione promettente alla Accor Arena, confermando il suo talento e la crescita nel settore indoor. Un inizio positivo per la 16enne, che si prepara a proseguire la stagione con ambizione.

Kelly Doualla apre la stagione, controlla e si qualifica alla finale dei 60 metri a Parigi

Kelly Doualla si migliora in finale a Parigi: buon debutto e tempo solido sui 60 metri contro van der Weken

