World Continental Tour Gold al via da Melbourne | Osakue guida la pattuglia azzurra attesa per Kerr e il baby fenomeno Gout

L’atletica internazionale torna in scena con il primo evento del World Continental Tour Gold, che si tiene a Melbourne. L’atleta italiana, Osakue, guida la rappresentativa nazionale, mentre sono attesi i risultati di Kerr e del giovane talento Gout. La manifestazione segna la ripresa delle competizioni all’aperto dopo i Mondiali indoor di Torun, con undici meeting previsti fino a luglio in diversi Paesi.

Riparte l’atletica internazionale all’aperto dopo i Mondiali indoor di Torun: in Australia la prima tappa del circuito con undici meeting fino a luglio. L’apertura della stagione è affidata al Maurie Plant Meet di Melbourne, primo degli undici appuntamenti che accompagneranno gli atleti fino al gran finale di luglio a Budapest. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it L’unica rappresentante italiana sarà Daisy Osakue, primatista nazionale del lancio del disco e portacolori delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Sportface.it

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