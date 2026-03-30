Kvaratskhelia stop volante da fenomeno vero con la Georgia
Khvicha Kvaratskhelia si è distinto durante un allenamento con la nazionale della Georgia, esibendo un movimento acrobatico che ha attirato l’attenzione. Il video diffuso mostra il calciatore eseguire un stop volante con grande precisione, suscitando commenti positivi tra gli spettatori. La scena si aggiunge alle sue recenti prestazioni sul campo, confermando la sua abilità tecnica.
Khvicha Kvaratskhelia si prende la scena anche in allenamento. Nel video girato durante la seduta con la nazionale georgiana, l’esterno offensivo si rende protagonista di una giocata fuori scala: sale praticamente in cielo per andare a stoppare un pallone altissimo con un controllo tanto spettacolare quanto pulito. Un gesto tecnico che unisce coordinazione, elasticità e qualità pura, e che in pochi secondi restituisce perfettamente il talento dell’ex Napoli. (X@goncalodiass17). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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