fa il fenomeno con la fidanzata ma arriva la volante

A mezzanotte passata, nel parcheggio del Rossellino, una lite tra una coppia di fidanzati si trasforma rapidamente da un normale diverbio a un episodio più serio. La scena si svolge sotto gli occhi di alcuni passanti mentre, all’improvviso, arrivano le forze dell’ordine. La situazione si surriscalda e si conclude con l’intervento di una volante della polizia.

Mezzanotte passata, parcheggio del Rossellino. Una lite tra fidanzati che all’inizio sembra una delle tante, ma che presto prende una piega decisamente più pesante. Secondo quanto ricostruito, durante la discussione il giovane avrebbe iniziato a strattonare la ragazza, inseguendola mentre la situazione diventava sempre più tesa. Una scena che però non passa inosservata: un passante assiste alla scena e decide di chiamare la polizia. Sul posto arriva una volante che trova la ragazza in evidente stato di difficoltà. Per lei viene attivato il codice rosso, il percorso di tutela previsto nei casi di possibile violenza di genere. Al termine degli accertamenti, per il fidanzato – un aretino di circa trent’anni – è scattata la denuncia per maltrattamenti. 🔗 Leggi su Lortica.it

Contenuti utili per approfondire Fa il fenomeno con la fidanzata ma....

