Lando Norris ha indossato un orologio di lusso mentre si prepara ai test pre-stagionali di Formula 1. La sua presenza sul circuito ha attirato l’attenzione di molti appassionati, curiosi di vedere come si prepara la squadra per la nuova stagione. Norris si concentra sulla vettura e si prepara a mettere alla prova le novità tecniche. Le prove rappresentano un momento decisivo per valutare le strategie e le performance future.

Lando Norris e la Formula 1 tornano in pista per i test pre?stagionali. Un momento che conta molto perché rivedere, dopo mesi di silenzio, i protagonisti del circus è quasi un piccolo evento. Oltre a Lando Norris, un bentornato va a Charles Leclerc, Lewis Hamilton e, soprattutto, a Valtteri Bottas: nessuno ha dimenticato la sua leggendaria combinazione di mullet e baffi. Il primo giorno di lavoro è stato un concentrato di emozioni e novità. Audi e Cadillac hanno ufficialmente fatto irruzione nella conversazione, mentre un nuovo rookie britannico si affaccia sulla scena: benvenuto Arvid Lindblad. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Leggi anche: Lando Norris è il campione del mondo di F1: “Era da tanto che non piangevo, è una sensazione fantastica”

Leggi anche: Lando Norris perfetto: è campione del Mondo

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Lando Norris è tornato al volante sfoggiando un orologio da vero campione; F1 2026, Lando Norris vuole vincere ancora: Abbiamo fatto progressi con la McLaren nei test - Formula 1; Lando Norris e Margarida Corceiro si sono lasciati? Il video virale con Sainz e gli indizi dal Bahrain; Papaya Rules? Bene ma non benissimo, dice Piastri: Nel 2025 stress neccessivo.

Dietrofront Norris: Mi sono divertito a vedere le reazioni alle mie parole, ma sono d’accordo con le osservazioni di MaxIl campione del mondo 2025 ha ammesso di sottoscrivere gran parte delle critiche fatte dal rivale alle monoposto 2026 ... formulapassion.it

F1. Ancora divertimento in pista, ancora fame di vittorie: Lando Norris vuole confermarsi anche nel 2026Lando Norris torna in pista a Sakhir per la seconda settimana di test F1 2026. Il pilota della McLaren ha ammesso i progressi della monoposto, dei punti di forza del long-run e della motivazione che l ... msn.com

Lando Norris parla Lewis : "Se Lewis possa tornare al top con queste nuove monoposto Avrà a disposizione una macchina diversa e ha più esperienza di praticamente chiunque altro in F1. Quindi, certamente. Non ha vinto 7 campionati per caso. Penso che - facebook.com facebook

Norris se pare de son design de champion x.com