La nazionale di calcio di Georgia ha conquistato una vittoria per 2-0 contro la squadra della Lituania in un'amichevole giocata in trasferta. La partita si è conclusa con una doppietta di Mikautadze e un palo colpito da Kvaratskhelia. La gara si è svolta sul campo della squadra ospitante, senza ulteriori eventi di rilievo.

La nazionale georgiana ha superato la Lituania per 2 a 0 in un’amichevole disputata sul terreno avversario. La vittoria è stata siglata da una doppietta di Mikautadze nella seconda frazione, mentre Kvaratskhelia ha mancato un gol monumentale colpendo il palo su punizione. L’incontro si è svolto sotto lo sguardo attento dei tifosi e degli osservatori, con l’ex calciatore del Napoli che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di generare pericolo immediato dalla distanza. Il primo segnato da Mikautadze è nato da un rigore, confermando la precisione nei momenti decisivi della gara. Kvaratskhelia e il palo: quasi un capolavoro. A circa mezz’ora dal fischio d’inizio, il gioco sembrava bloccato finché l’ex giocatore del club napoletano non si è fatto avanti per eseguire una punizione da oltre 30 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Georgia batte Lituania: doppietta di Mikautadze e palo di Kvaratskhelia

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