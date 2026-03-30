Juventus Women Girelli rivela | Sono felice di essere qui anche se sto cercando ancora di adattarmi Differenze con l’Italia? Dico questo

Cristiana Girelli ha commentato il suo trasferimento negli Stati Uniti, affermando di essere felice di essere in quella nuova squadra, anche se sta ancora cercando di adattarsi. La calciatrice ha parlato delle differenze rispetto all’Italia, senza entrare in dettagli specifici. La sua esperienza con la Juventus Women si è conclusa di recente, e ora si trova a vivere una nuova fase nel campionato statunitense.

Juventus Women, Cristiana Girelli parla della sua nuova esperienza negli Stati Uniti dopo l’addio ai colori bianconeri. Vediamo cosa ha detto. Cristiana Girelli ha parlato dopo l’ultima gara giocata dalla sua nuova squadra. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatrice della Juventus Women. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’ESPERIENZA NEGLI USA – « Mi sto divertendo tanto, giocare con calciatrici come Alex Pfeiffer e Karlie Lema rende tutto più semplice per via delle loro doti tecniche, e penso che possiamo imparare tanto l’una dall’altra. Sono felice di essere qui anche se ammetto che sto cercando ancora di adattarmi a questo fantastico campionato, ma cercherò di dare il massimo per la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Girelli rivela: «Sono felice di essere qui anche se sto cercando ancora di adattarmi. Differenze con l’Italia? Dico questo» Articoli correlati Juventus Women, Ana Capeta si presenta: «Sono felice di essere in bianconero. Spero di raggiungere questo obiettivo»di Redazione JuventusNews24Juventus Women, Ana Capeta si presenta ai tifosi bianconeri con dichiarazioni che lasciano sicuramente presagire la... Leggi anche: Francesco Bagnaia fa mea culpa: “Sono io che devo adattarmi. Sto cercando di capire” Tramezzani è il nuovo allenatore della Como Women. “Felice di essere qui”Como, 10 febbraio 2026 – Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore della Prima squadra della F. Juventus Women 2-1 Napoli | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women