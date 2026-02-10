Paolo Tramezzani prende il comando della Como Women. L’ex allenatore di diverse squadre italiane e svizzere ha firmato un contratto e si dice felice di essere alla guida della squadra. La società spera che la sua esperienza porti risultati subito visibili. La squadra si prepara già alla prossima partita con nuovo entusiasmo e determinazione.

Como, 10 febbraio 2026 – Paolo Tramezzani è il nuovo allenatore della Prima squadra della F.C. Como Women. L’ex nerazzurro ha firmato un contratto fino a giugno 2028. “La scelta – spiega il club in un comunicato – riflette la volontà del Como Women di affidarsi a un profilo solido, abituato a operare in ambienti multiculturali e con una grande personalità e leadership”. Tramezzani sostituisce Stefano Sottili esonerato all’indomani del pareggio (1-1) contro la Lazio e sostituito provvisoriamente in panchina dal vice Davide Bonin per la sfida persa (0-2) sabato 7 febbraio scorso contro la Juventus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tramezzani è il nuovo allenatore della Como Women. “Felice di essere qui”

