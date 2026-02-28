Francesco Bagnaia fa mea culpa | Sono io che devo adattarmi Sto cercando di capire

Durante il GP di Thailandia di MotoGP, il pilota della Ducati si è classificato nona nella Sprint Race, segnando un avvio di stagione difficile. Dopo la gara, Bagnaia ha ammesso di dover migliorare e di essere ancora in fase di adattamento, cercando di capire come affrontare al meglio le sfide del campionato. La sua prestazione ha evidenziato alcune difficoltà nel primo appuntamento del Mondiale 2026.

Un inizio di stagione indubbiamente contratto per Francesco Bagnaia. Il centauro della Ducati non è andato oltre la nona posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP di Thailandia, atto d’apertura del Mondiale 2026 di MotoGP, mostrando alcune difficoltà nell’adattamento. Rispetto ai test, andati in scena solo pochi giorni fa sullo stesso tracciato di Buriram, “Pecco” ha girato molto più lentamente, facendo i conti con delle condizioni diverse. Una difficoltà che, però, sembra non essere scaturita da problemi con la moto, così come confermato dal diretto interessato una volta arrivato in zona mista. “ Difficile dare una spiegazione, la pista è quella, così come la moto – ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport – Quello che stanno cambiando sono le condizioni, se non sto riuscendo a capirle è un errore mio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

