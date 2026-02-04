Juventus Women Ana Capeta si presenta | Sono felice di essere in bianconero Spero di raggiungere questo obiettivo

Ana Capeta si presenta ai tifosi della Juventus Women, sorridente e determinata. La giocatrice portoghese dice di essere felice di aver firmato con i bianconeri e spera di raggiungere grandi obiettivi con la maglia della Juventus. La sua presenza è accolta con entusiasmo dai tifosi, che attendono di vederla in azione.

Juventus Women, Ana Capeta si presenta ai tifosi bianconeri con dichiarazioni che lasciano sicuramente presagire la volontà di dare il massimo. Il calciomercato invernale non smette di regalare emozioni e rinforzi di qualità per il movimento femminile bianconero, che punta a consolidare la propria leadership in Italia e a crescere in ambito internazionale. Uno degli ultimi colpi in entrata per la Juventus porta una ventata di entusiasmo e freschezza offensiva: si tratta di Ana Capeta, un innesto di prospettiva che ha scelto Torino con convinzione, colpita dal blasone della maglia e dalla solidità del progetto sportivo presentato dal club.

La Juventus Women ha annunciato l’arrivo di Ana Capeta, attaccante portoghese classe 1997.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

