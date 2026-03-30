Juventus Women Ana Capeta boom! L’agente Raquel Sampaio svela | È nata per il gol Per il suo riscatto dallo Sporting credo che succederà questo
L’agente di Ana Capeta ha commentato l’arrivo della giocatrice alla Juventus Women, affermando che è nata per segnare e che si aspetta un suo riscatto dopo il passaggio dallo Sporting. La calciatrice ha già mostrato un impatto positivo nel suo nuovo club, secondo le parole dell’agente, che ha evidenziato le sue caratteristiche e le aspettative per il futuro.
Calciomercato Inter: nome nuovo come alternativa a Manu Koné. Dirigenza pronto a ‘sacrificare’ questi giocatori per il super colpo a centrocampo Cucurella lascia il Chelsea e torna al Barcellona? «Si pensa sempre a.». L’annuncio dell’esterno spagnolo non lascia dubbi Tresoldi incanta mezza Europa: Serie A, Bundesliga e Premier League studiano il colpo in estate. Qual è il prezzo fissato dal Club Bruges Bernardo Silva ha deciso il suo futuro: sarà addio a fine stagione a zero dal Manchester City! Quando deciderà la sua prossima destinazione Satriano Getafe, accordo col Lione: delineato il futuro dell’uruguaiano! Il comunicato ufficiale Calciomercato Inter: nome nuovo come alternativa a Manu Koné. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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