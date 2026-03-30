Juventus Women Ana Capeta boom! L’agente Raquel Sampaio svela | È nata per il gol Per il suo riscatto dallo Sporting credo che succederà questo

L’agente di Ana Capeta ha commentato l’arrivo della giocatrice alla Juventus Women, affermando che è nata per segnare e che si aspetta un suo riscatto dopo il passaggio dallo Sporting. La calciatrice ha già mostrato un impatto positivo nel suo nuovo club, secondo le parole dell’agente, che ha evidenziato le sue caratteristiche e le aspettative per il futuro.