La Juventus Women ha annunciato l’arrivo di Ana Capeta, calciatrice portoghese di grande esperienza. La nuova arrivata promette di portare grinta e gol alla squadra, puntando a vincere titoli importanti. Il club si aspetta da lei un contributo decisivo già nelle prossime partite.

Il calciomercato della Juventus Women si arricchisce di un tassello internazionale di assoluto rilievo. Ana Capeta è ufficialmente una nuova giocatrice bianconera, approdata a Torino con la formula del prestito, con diritto di opzione per il riscatto, dallo Sporting CP Futebol Feminino. L’accordo, che lega l’attaccante portoghese al club torinese fino al giugno 2026, è stato formalizzato nelle ultime ore, portando nella rosa di Massimiliano Canzi una calciatrice di esperienza e temperamento. La nuova numero bianconera ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali della società, tracciando il profilo della professionista e della donna che i tifosi impareranno a conoscere. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus Women, ecco Ana Capeta: «Grinta e gol per vincere titoli»

Approfondimenti su Juventus Women

La Juventus Women ha annunciato l’arrivo di Ana Capeta, attaccante portoghese classe 1997.

La Juventus Women ha ufficializzato l’arrivo di Ana Capeta, attaccante portoghese classe 1997.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Juventus Women

Argomenti discussi: Juventus Women, ufficiale Ana Capeta in prestito fino al 2026; Ana Capeta è una nuova giocatrice della Juventus Women; Mercato Juventus, il colpo finale lo fanno le Women: arriva la nazionale portoghese Ana Capeta; La centrocampista Anna Csiki alla Roma Femminile.

Juventus Women, Ana Capeta nuova attaccante bianconeraLa Juventus Women accoglie Ana Capeta, attaccante portoghese che arriva in bianconero dallo Sporting CP Futebol Feminino in prestito - con diritto di opzione - fino a giugno 2026. tuttojuve.com

Juventus Women, colpo allo scadere: ecco Ana CapetaAllo scadere del calciomercato la Juventus Women ha chiuso un colpo di mercato. Ecco Ana Capeta. Di seguito il comunicato dal sito ufficiale Juventus: UFFICIALE ANA CAPETA La Juventus Women accoglie A ... msn.com

#JuventusWomen Inizia la vendita dei biglietti per il #Wolfsburg x.com

Juventus Women Inizia la vendita dei biglietti per il Wolfsburg - facebook.com facebook