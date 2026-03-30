Raquel Sampaio, agente dell’attaccante portoghese, ha commentato in esclusiva la situazione della sua assistita alla Juventus Women. Ha confermato che l’attaccante, nota per la capacità di segnare, sarebbe disposta ad indossare la maglia numero 10. La discussione sul riscatto della giocatrice da parte del club è stata anche toccata, senza ulteriori dettagli forniti.

di Mauro Munno Raquel Sampaio, agente di Ana Capeta, parla in esclusiva della nuova attaccante portoghese della Juventus Women. L’intervista. Ana Capeta era quello di cui la Juventus Women aveva disperatamente bisogno: gol e fame, in quest’ordine. La 28enne portoghese è arrivata in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting sul gong del mercato invernale per intuizione di Stefano Braghin. Il suo impatto, nonostante il momento di difficoltà della squadra, è stato a dir poco straordinario. Ne abbiamo parlato con Raquel Sampaio, sua agente e fondatrice di Teammate Football. Ana si è trasferita alla Juventus nell’ultimo giorno della sessione di mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Raquel Sampaio (agente Ana Capeta): «È nata per fare gol, accetterebbe la sfida della 10. Sul riscatto…» – ESCLUSIVA

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