Francesco Verde, giovane calciatore della Juve Primavera, ha rilasciato un’intervista in cui ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso con la squadra. Ha sottolineato che questa è la quinta stagione alla Juventus e si è mostrato soddisfatto dei progressi fatti finora. Nel dialogo, ha accennato anche a momenti significativi della sua esperienza e alle sfide affrontate nel settore giovanile.

Francesco Verde, giovane talento della Juve Primavera, ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del suo percorso e non solo. Francesco Verde ha parlato ai microfoni di Radio TV Serie A. Di seguito le parole del calciatore della Juve Primavera.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI VERDE – « Io sono arrivato qui quando avevo 14 anni, quindi in Under 15 e ora questo è il quinto anno che faccio qui alla Juve e sono orgoglioso del percorso che ho fatto e che sto facendo. Sono stato 4 anni in convitto, che è affianco a dove si allena la prima squadra a Venaria e ora mi sono trasferito qui vicino che ho preso casa da solo e mi trovo veramente bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Primavera, Verde rivela: «Questo è il quinto anno alla Juve e sono orgoglioso del percorso. Ci sono momenti dove…»

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