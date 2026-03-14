Arrivabene | Da Vlahovic all' addio di Dybala sono orgoglioso del mio mercato alla Juve Un sogno? Donnarumma

L'ex team principal della Ferrari e dirigente della Juventus ha commentato il mercato della squadra, sottolineando la soddisfazione per le operazioni di Vlahovic e Dybala. Ha espresso anche un parere positivo su Luciano Spalletti, definendolo un tecnico che sta facendo un ottimo lavoro e auspicando il suo rinnovo immediato. Ha inoltre menzionato il sogno di vedere Donnarumma tra i giocatori della Juventus.

"Mi manca più la Formula 1 del calcio. Amo essere operativo e in prima linea, come quando ero team principal della Ferrari. Alla Juventus avevo un ruolo più dirigenziale, non ero l’allenatore.". Maurizio Arrivabene, dopo aver seguito il debutto stagionale di Hamilton e Leclerc, non vede l’ora che arrivi la prossima settimana per rivedere in campo Dusan Vlahovic, il suo più grande colpo da amministratore delegato bianconero: 70 milioni e bonus. È sempre orgoglioso dell’affare o le è venuto qualche dubbio? "Era l’operazione da fare, l’investimento fu autorizzato dal Cda. Resto orgoglioso di Vlahovic. Dusan ricorda Verstappen per la determinazione, Leclerc per tenacia e umanità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arrivabene: "Da Vlahovic all'addio di Dybala, sono orgoglioso del mio mercato alla Juve. Un sogno? Donnarumma" Articoli correlati Leggi anche: Juve, addio a Vlahovic: scatta l’assalto a Kolo Muani e il sogno Osimhen per l’estate Vlahovic orgoglioso della squadra dopo Inter Juve di ieri sera. Il messaggio del bomber serbo sui social – FOTOdi Redazione JuventusNews24Dusan Vlahovic sui social si è detto molto orgoglioso della squadra dopo il match di ieri sera. Juve-Roma, Del Piero in campo con maglia dedicata a lui: Che emozione Contenuti e approfondimenti su Arrivabene Da Vlahovic all'addio di... Argomenti discussi: Arrivabene: Da Vlahovic all'addio di Dybala, sono orgoglioso del mio mercato alla Juve. Un sogno? Donnarumma. Vlahovic non convocato per Udinese-Juve: slitta il rientro, ecco quando può tornareJuve-Sassuolo di sabato 21 marzo potrebbe essere la partita di Dusan Vlahovic. Il serbo è infortunato dalla sfida contro il Cagliari del 29 novembre scorso e aspetta con ansia il ritorno tra i convoca ... msn.com Juventus, Arrivabene su Vlahovic: Grandissimo giocatore, ma qui le cose si fanno più difficiliAi microfoni di Mediaset, nel pre gara di Juventus-Fiorentina, ha parlato Maurizio Arrivabene, AD dei bianconeri: Noi guardiamo di partita in partita e quella di stasera è importantissima. Passata ... m.tuttomercatoweb.com