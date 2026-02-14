Lautaro Martinez nel giorno di Inter Juve | Sono orgoglioso di essere il capitano dei nerazzurri Ecco cosa rappresenta questo club per me

Lautaro Martinez ha dichiarato di essere felice di indossare la fascia di capitano dell’Inter, nel giorno della sfida contro la Juventus. La sua emozione nasce dal forte legame con il club e dalla responsabilità di guidare la squadra in una partita così importante. Martinez ha spiegato quanto rappresenti per lui questa maglia e cosa significhi per la sua carriera. Durante l’intervista, ha anche ricordato alcuni momenti significativi vissuti con i nerazzurri.

Lautaro Martinez nel giorno di Inter Juve ha parlato al Matchday Programme. Cosa ha detto il capitano nerazzurro in questo appuntamento. Nel giorno di Inter Juve Lautaro Martinez ha parlato al Matchday Programme. Ecco alcune delle parole rilasciate dal capitano nerazzurro. LA CRESCITA RISPETTO AGLI INIZI – « La grinta soprattutto all’inizio della mia carriera mi ha aiutato tanto, oggi mi sento un calciatore più maturo e sono orgoglioso di essere il capitano di una squadra importante come l’Inter. Per la mia vita, per la mia carriera e per la mia famiglia questo Club rappresenta tantissimo ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

