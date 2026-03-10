Federico Bernardeschi ha raccontato di aver chiesto la maglia numero 10 alla Juventus quando è arrivato, ma gli è stato detto che era troppo giovane. Ha scelto di rimanere a Torino, rifiutando altre opportunità. Le sue parole sono state condivise in una recente intervista, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza con il club.

Federico Bernardeschi ha fatto alcune importanti rivelazioni sul suo passato in bianconero. Vediamo che cosa ha detto il calciatore del Bologna. Una carriera vissuta all’inseguimento della maglia numero 10. Da idoli come Maradona e Baggio, passando per la maglia sfiorata alla Juventus, fino a diventarne il padrone assoluto prima a Toronto e ora a Bologna. Alla vigilia della delicata sfida di Europa League contro la Roma, Federico Bernardeschi si confida sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. IL RITORNO IN SERIE A «Ho trovato un calcio diverso, adesso anche le squadre più piccole sono molto più attrezzate, la tecnologia sta aiutando tutti e tutti hanno un’organizzazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardeschi rivela: «Quando sono arrivato alla Juve chiesi la numero 10, ma mi dissero che ero troppo giovane. Ho rifiutato questo club per restare a Torino»

