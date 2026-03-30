L’Italia affronta una partita decisiva contro la Bosnia, determinante per la qualificazione mondiale. La gara si disputa a Zenica, su un campo bagnato e davanti a un pubblico molto caloroso. L’allenatore ha commentato che la squadra deve essere più concreta, anche se non brillante. La sfida rappresenta un’occasione di riscatto o di eliminazione immediata.

Una notte per risorgere o per affondare. L’Italia si gioca tutto a Zenica, in uno stadio mignon, su un campo zuppo d’acqua, davanti al tifo indiavolato del pubblico bosniaco. Un sogno o un incubo, dipende dai punti di vista. Ma una cosa è certa, «chi gioca al calcio vive per notti così», sentenzia Rino Gattuso. Non è una partita come le altre per nessuno dei contendenti, non solo perché in tribuna ci saranno il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e il fuoriclasse della racchetta Novak Djokovic. La Bosnia farà la storia in caso di vittoria, l’Italia se sconfitta. Sull'epilogo peggiore, il ct non ne vuole nemmeno sentire parlare. Per lui sarebbe «una mazzata importante. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Italia all’ultima chiamata: contro la Bosnia si decide il Mondiale, notte da dentro o fuori. Gattuso: "Non belli ma concreti"

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