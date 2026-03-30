Gattuso carica l’Italia | contro la Bosnia pesa tutto ma il Ct chiede coraggio e lucidità
Alla vigilia della partita contro la Bosnia, il commissario tecnico dell’Italia ha dichiarato che la sfida rappresenta un momento cruciale per la squadra. Ha sottolineato che la gara comporta molte responsabilità e ha invitato i giocatori a mostrare coraggio e lucidità durante l’incontro. La partita si svolgerà nei prossimi giorni e sarà decisiva per il cammino della nazionale in questa fase qualificatoria.
Alla vigilia della sfida contro la Bosnia, il CT Gennaro Gattuso ha presentato una gara che per l’Italia ha il sapore di uno snodo fondamentale. Intervenendo ai microfoni di Sky, il commissario tecnico ha spiegato con grande chiarezza quanto conti una serata del genere per chi vive di calcio: sono partite che mettono tensione, responsabilità e adrenalina, ma proprio per questo rappresentano anche il senso più autentico del mestiere. Il Ct ha ricordato che gli azzurri si giocano tantissimo, anche alla luce delle ultime due mancate qualificazioni mondiale, e per questo serviranno energie ben dosate e massima concentrazione. Gattuso non ha nascosto il peso del ruolo che ricopre. 🔗 Leggi su Sportface.it
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