Gattuso carica l’Italia | contro la Bosnia pesa tutto ma il Ct chiede coraggio e lucidità

Alla vigilia della partita contro la Bosnia, il commissario tecnico dell’Italia ha dichiarato che la sfida rappresenta un momento cruciale per la squadra. Ha sottolineato che la gara comporta molte responsabilità e ha invitato i giocatori a mostrare coraggio e lucidità durante l’incontro. La partita si svolgerà nei prossimi giorni e sarà decisiva per il cammino della nazionale in questa fase qualificatoria.