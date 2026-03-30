Rino Gattuso ha sottolineato l'importanza di ottenere risultati positivi nelle prossime partite per evitare di perdere un'altra occasione di qualificarsi ai Mondiali. Il commissario tecnico ha criticato pubblicamente l'atteggiamento dei giocatori, definendo il campo come un alibi per chi si comporta come un perdente. La squadra si prepara a sfidare la Bosnia in una partita decisiva per il suo futuro.

È la notte di Rino Gattuso, quella delle ultime scelte, che non possono essere sbagliate. Ci tiene, il ct. Da morire. Già la sfida con l’Irlanda l’aveva definita «la più importante della carriera», quattro giorni dopo deve alzare il livello. Il campo di Zenica, lo stadio del Bilino Polje non invita all’ottimismo. E’un terreno che valorizza chi lo conosce, e l’Italia ci ha solo camminato sopra per una quindicina di minuti, in divisa. L’allenamento l’ha svolto a Coverciano, in mattinata, prima di raggiungere la Bosnia con un volo charter. Presente al fianco di Rino, l’amico dirigente Buffon, che lo ha scelto per il post Spalletti ed è il primo che si assumerà la responsabilità in caso di sconfitta, l’ennesima, e che nessuno si augura, oppure a lui i meriti del successo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bosnia-Italia, Gattuso: «Se manchiamo un altro Mondiale sarà una mazzata. Il campo? Alibi da perdenti»

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“Dimarco? Stupidi noi. Se non andiamo al Mondiale sarà una mazzata”: la carica di Gattuso“Chi gioca al calcio vive per notti così, la tensione comincia a salire, se non è così appendi le scarpe al chiodo e non alleni più.

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L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord e va alla finale del play off per il Mondiale in Bosnia. Gattuso: "Ora ci sarà da soffrire"Italia - Irlanda del Nord 2-0 ITALIA (3-5-2): Donnarumma, Mancini, Bastoni (21' st Gatti), Calafiori, Politano (38' st Palestra), Barella, Locatelli,...