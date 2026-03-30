Domani si disputa la partita di playoff mondiale tra Bosnia e Italia, con il commissario tecnico e il capitano della nazionale presenti alla conferenza stampa. Gattuso ha dichiarato che sarà fondamentale essere concreti in campo, aggiungendo che il luogo della partita non rappresenta un elemento determinante, e che non bisogna concentrarsi troppo sullo stadio. La partita determina l'accesso alla fase successiva della competizione.

Inferno o Paradiso. L'Italia è alla vigilia della finale del playoff mondiale contro la Bosnia e, come di consueto, il commissario tecnico Gattuso e il capitano Donnarumma sono chiamati a raccontare le loro sensazioni nella consueta conferenza stampa della vigilia. La conferenza stampa GATTUSO - «Rispetto a Bergamo è cambiato poco, domani ci giochiamo tanto e lo sappiamo. Affrontiamo una squadra forte con giocatori forti fisicamente e con qualità. Vogliamo riuscire a coronare il sogno di tornare ai Mondiali. In passato siamo diventati campioni pur non essendo favoriti, domani non deve mancare lo spirito delle grandi occasioni che ci hanno premiato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bosnia-Italia, Gattuso: «Domani conterà essere concreti. Il campo? È un alibi, inutile pensare allo stadio»

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