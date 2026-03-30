Israele sì alla pena di morte per terroristi | Knesset approva la legge

Il parlamento israeliano ha approvato in seconda e terza lettura un disegno di legge che prevede l'introduzione della pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo. La nuova normativa permette l'esecuzione capitale in casi specifici relativi a atti terroristici. La decisione è stata presa con il voto della maggioranza dei membri dell'assemblea legislativa.

(Adnkronos) – Israele dice sì alla pena di morte per i terroristi. Il parlamento ha approvato in seconda e terza lettura il disegno di legge che introduce l'esecuzione capitale per i palestinesi condannati per terrorismo. Il premier Benjamin Netanyahu ha votato a favore. I sì nella Knesset sono stati 62, i voti contrari sono stati. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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primo si della Knesset alla pena di morte per i terroristi