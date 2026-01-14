Pena di morte per impiccagione arriva il primo sì della Knesset

La Knesset israeliana ha approvato in prima lettura un disegno di legge che prevede l'introduzione della pena di morte per i palestinesi accusati di determinati reati. La decisione, approvata con 19 voti favorevoli e nessun contrario, rappresenta un passaggio importante nel dibattito sulla sicurezza e la giustizia nella regione. La proposta dovrà ora affrontare ulteriori fasi di discussione e approvazione.

