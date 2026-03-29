L’Italia e altri tre Paesi contro la legge sulla pena di morte in Israele | Siamo preoccupati

I Ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui manifestano preoccupazione per un disegno di legge in Israele che potrebbe ampliare l’uso della pena di morte. La proposta legislativa è al centro del dibattito politico nel paese e ha attirato l’attenzione internazionale. I quattro governi hanno espresso il loro timore riguardo alle implicazioni di questa possibile normativa.

I Ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito con una dichiarazione congiunta hanno espresso la propria preoccupazione per la possibile approvazione di un disegno di legge in Israele che comporterebbe un ampliamento del ricorso alla pena di morte. “Noi, Ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito, esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per un disegno di legge che amplierebbe significativamente le possibilità di imporre la pena di morte in Israele e che potrebbe essere approvato la prossima settimana “, si legge nella nota congiunta. “Siamo particolarmente preoccupati per il carattere di fatto discriminatorio del disegno di legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italia e altri tre Paesi contro la legge sulla pena di morte in Israele: “Siamo preoccupati” Articoli correlati Omicidio Thomas Bricca, lo zio: “Non siamo preoccupati, chiediamo massima pena”(LaPresse) A Roma nuova udienza del processo d’Appello per l’omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo ucciso nel 2023 ad Alatri per uno scambio di... Putin: "Brutti rapporti con l'Italia e gli altri Paesi europei". Tajani replica: "Non siamo in guerra con la Russia""Le relazioni attualmente lasciano molto a desiderare", dice lo zar agli ambasciatori. Una raccolta di contenuti su L'Italia e altri tre Paesi contro la... Temi più discussi: Hormuz, l’Italia e altri 5 Paesi: L’Iran rispetti il diritto internazionale e cessi gli attacchi; Referendum, in quali Paesi europei è in vigore la separazione delle carriere? Il caso italiano (e il nodo dell'autonomia delle toghe dai governi); L'Italia e altri cinque Paesi pronti a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz. Teheran: Complici; L'Ue chiede ai 27 di ridurre gli obiettivi di stoccaggio del gas. Cosa cambia per l'Italia e gli altri Paesi. Carburanti, Urso: In Italia meno aumenti che negli altri Paesi europei. Ma omette la riforma di Sanchez (e la fine degli sconti)Il ministro vanta il minor aumento in Europa, ma omette dettagli cruciali su Spagna e sulle misure temporanee italiane ... ilfattoquotidiano.it Caro carburanti in Europa: il confronto tra l’Italia e gli altri PaesiPiovono critiche abituali sull’Esecutivo italiano, ma il Belpaese si trova in una posizione migliore rispetto ad altre Nazioni europee ... msn.com Gli animali sono davvero protetti in Italia… o servono misure più dure - facebook.com facebook #Azzurri al lavoro verso Bosnia-Italia tinyurl.com/4ebbcd5b #Nazionale #VivoAzzurro x.com