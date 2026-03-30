Israele la Knesset approva la legge sulla pena di morte per i terroristi

Il Parlamento israeliano ha approvato una legge che prevede la pena di morte per i palestinesi condannati per aver ucciso cittadini israeliani. La decisione è stata presa con un voto favorevole da parte di alcuni membri dell'assemblea, mentre altri si sono opposti alla proposta. La legge entrerà in vigore dopo la firma del presidente dello Stato.

Il Parlamento di Israele (la Knesset) ha approvato la legge che introduce la pena di morte per i palestinesi condannati per aver ucciso israeliani. L’approvazione del disegno di legge rappresenta una vittoria per l’estrema destra dello Stato ebraico, che ha sostenuto con forza la misura. Il primo ministro Benjamin Netanyahu si è recato personalmente in aula per votare a favore. Cosa stabilisce la legge sulla pena di morte di Israele. La legge stabilisce che la pena di morte – mediante impiccagione – diventi la punizione per i palestinesi della Cisgiordania condannati per omicidi a sfondo nazionalistico. La legge conferisce inoltre ai tribunali israeliani l’autorità di infliggere sia la pena di morte sia l’ergastolo anche ai cittadini israeliani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, la Knesset approva la legge sulla pena di morte per i terroristi Articoli correlati Leggi anche: Israele, sì alla pena di morte per terroristi: Knesset approva la legge Israele: la Knesset approva la pena di morte per i terroristiLa Knesset ha sancito con 62 voti a favore e 48 contrari l’introduzione della pena capitale commette atti di terrorismo finalizzati alla negazione... Israele approva la legge sulla pena di morte per i palestinesi colpevoli di terrorismo. Ben Gvir: «Abbiamo fatto la storia»La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e... Israele, approvata la legge sulla pena di morte per i terroristi