Israele | la Knesset approva la pena di morte per i terroristi

La Knesset ha approvato con 62 voti a favore e 48 contrari l’introduzione della pena di morte per i terroristi che compiono atti finalizzati a negare l’esistenza dello Stato di Israele. La nuova normativa riguarda i soggetti coinvolti in azioni terroristiche considerate particolarmente gravi. La decisione è stata presa durante una seduta parlamentare dedicata a modificare le leggi penali vigenti.

La Knesset ha sancito con 62 voti a favore e 48 contrari l’introduzione della pena capitale commette atti di terrorismo finalizzati alla negazione dell’esistenza dello Stato di Israele. La legge, approvata in lettura finale, stabilisce che la condanna a morte si applica a chi causa intenzionalmente il decesso di una persona nell’ambito di tali crimini, lasciando però ai giudici la facoltà di trasformare la sanzione in ergastolo. Il premier Benyamin Netanyahu ha espresso il proprio consenso alla misura, mentre all’interno della coalizione governativa i partiti ultraortodossi hanno opposto il loro voto negativo. Sorprendentemente, il provvedimento ha raccolto anche il sostegno del partito di opposizione guidato da Avigdor Lieberman, creando un fronte trasversale che va oltre le alleanze tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Israele: la Knesset approva la pena di morte per i terroristi Articoli correlati Leggi anche: Israele, sì alla pena di morte per terroristi: Knesset approva la legge Israele approva la legge sulla pena di morte per i palestinesi colpevoli di terrorismo. Ben Gvir: «Abbiamo fatto la storia»La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e... Hamas trema: la Knesset approva la pena di morte per i terroristi! Tutto quello che riguarda Israele la Knesset approva la pena di... Temi più discussi: Israele, pena di morte verso l’approvazione; Israele accelera sulla pena di morte. Il testo al vaglio della Knesset per l’approvazione; Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia contro la legge sulla pena di morte in Israele; Israele, avanza il controverso disegno di legge sulla pena di morte. Israele, il Parlamento approva la pena di morte per i terroristi. Ma la nuova legge vale solo per i palestinesi: ecco perchéChi tra i palestinesi sarà condannato per terrorismo, in Israele, può essere condannato a morte. La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena ... leggo.it La Knesset approva la pena di morte per i palestinesi che uccidono cittadini israelianiL'approvazione del disegno di legge è considerata una vittoria per l'estrema destra israeliana. Per i critici si tratta di una misura volta a punire le violenze contro gli ebrei. In Israele ha cittadi ... msn.com Meloni, Tajani e Salvini criticano Israele dopo che al Cardinale Pizzaballa è stato impedito di celebrare la messa delle Palme - facebook.com facebook Decisione storica, Israele reintroduce la pena di morte per i palestinesi condannati per terrorismo x.com