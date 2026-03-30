In Israele si sta avvicinando il voto finale su un disegno di legge che proporrebbe di ampliare l’uso della pena di morte. La proposta ha suscitato reazioni internazionali, tra cui quella dell’Italia, che ha espresso preoccupazione per i potenziali effetti discriminatori della norma. La discussione si svolge tra oggi e domani, con un possibile risultato imminente.

La formulazione farebbe in modo che la pena capitale possa essere applicata a un palestinese che uccide un israeliano, ma in nessun caso a un israeliano che uccide un palestinese Potrebbe arrivare tra oggi e domani, 31 marzo, il voto decisivo per l’approvazione di un controverso disegno di legge che amplierebbe la pena di morte in Israele. Dai maggiori Paesi europei, Italia inclusa, nel giorno dell’incidente diplomatico con protagonista il cardinale Pierbattista Pizzaballa arriva un nuovo appello di dura critica, anche se le dichiarazioni pervenute negli scorsi giorni anche dal Parlamento europeo non hanno finora prodotto alcun effetto. Nello Stato ebraico, seppur la pena capitale sia stata formalmente abolita solo per i reati ordinari, non si eseguono condanne a morte da circa sessant’anni. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Anche l'Italia contro la legge sulla pena di morte in Israele: "Profondamente preoccupati". Cosa prevede la norma "discriminatoria de facto"

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