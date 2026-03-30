Iran Trump | Senza accordo distruggeremo l’isola di Kharg Teheran | Nessun negoziato da inizio guerra solo proposte – La diretta

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran nel Golfo Persico prosegue da oltre un mese. In questo periodo, il presidente americano ha dichiarato che senza un accordo sarà distrutta l’isola di Kharg, mentre Teheran ha affermato che non ci sono negoziati in corso dall’inizio delle ostilità, ma solo proposte. La Casa Bianca sta inoltre sviluppando un piano per mettere in sicurezza l’uranio prodotto dall’Iran.

Mentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando bene, ma intanto la Casa Bianca lavora a un piano per mettere in sicurezza l’uranio degli iraniani. Tutti gli aggiornamenti ora per ora. «Non abbiamo avuto alcun negoziato con gli Stati Uniti in questi trentuno giorni. Quello che è successo è una richiesta di negoziati insieme a una serie di proposte che ci sono pervenute tramite alcuni intermediari, tra cui il Pakistan». Lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei, aggiungendo: «La nostra posizione è molto chiara. 🔗 Leggi su Open.online

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