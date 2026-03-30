Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in assenza di un accordo, verrà distrutta l'isola di Kharg. La risposta di Teheran è stata che tali affermazioni sono irragionevoli. Le trattative, anche se portate avanti in modo diretto, secondo le fonti statunitensi, stanno procedendo bene. La tensione tra le due parti si accentua in un momento di crescente incertezza sulla questione iraniana.

“Senza un accordo distruggeremo Kharg”, è la parte minacciosa dell’ultimo messaggio del presidente degli Stati Uniti, a cui si contrappone la valutazione che le trattative, “anche dirette”, “stanno andando bene”. Specularmente non cambia la postura ufficiale del regime, che nega contatti diretti con Washington e ribadisce che le proposte americane sono “irragionevoli”. Nel mezzo di queste dichiarazioni il Paese Nato più apertamente schierato contro questa guerra ha battuto un colpo concreto: la Spagna ha chiuso lo spazio aereo ai velivoli militari Usa. Il commander in chief, a dispetto delle smentite iraniane, ha dato conto di un negoziato che sarebbe alle battute finali. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran, Trump minaccia: “Senza accordo distruggeremo Kharg”. Teheran: “E’ irragionevole”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guerra in Iran Trump minaccia Senza...

Guerra in Iran, Trump: "Senza accordo distruggeremo l'isola di Kharg, i loro impianti elettrici e i pozzi petroliferi"« Gli Stati Uniti sono in serie discussioni con il nuovo e più ragionevole regime» iraniano «per mettere fine alle operazioni militari.

Guerra in Iran, Trump: "Senza accordo distruggeremo l'isola di Kharg, i loro impianti elettrici e i pozzi petroliferi". Morti tre soldati Onu« Gli Stati Uniti sono in serie discussioni con il nuovo e più ragionevole regime» iraniano «per mettere fine alle operazioni militari.

Iran, Trump: «Senza accordo distruggeremo l’isola di Kharg». Bessent: «Gli Usa controlleranno Hormuz» – La direttaMentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando...

Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima