In un discorso pubblico, un rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che, in assenza di un accordo con il nuovo governo iraniano, verranno distrutti l’isola di Kharg, gli impianti elettrici e i pozzi petroliferi nel paese. Nel frattempo, sono stati confermati tre decessi tra le forze dell’Onu in una situazione non precisata. Le parti sono coinvolte in trattative per fermare le operazioni militari.

« Gli Stati Uniti sono in serie discussioni con il nuovo e più ragionevole regime» iraniano «per mettere fine alle operazioni militari. Grandi progressi sono stati fatti, ma se per qualsiasi ragione un accordo» non sarà raggiunto e lo «Stretto di Hormuz non sarà aperto immediatamente, concluderemo il nostro soggiorno in Iran distruggendo completamente i loro impianti elettrici, i pozzi petroliferi e l’isola di Kharg (probabilmente anche gli impianti di desalinizzazione)». Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Altri due soldati Unifil morti in Libano, tre vittime in poche ore Altri due soldati Onu sono morti in Libano oggi: sarebbero caschi blu indonesiani, che operavano nella zona sud est del Paese. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Iran, Trump: "Senza accordo distruggeremo l'isola di Kharg, i loro impianti elettrici e i pozzi petroliferi". Morti tre soldati Onu

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