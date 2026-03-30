Iran Fmi avverte sui costi della guerra | impatto su pil globale e prezzi Italia esposta
Il Fondo Monetario Internazionale ha segnalato che proseguire del conflitto in Medio Oriente e le restrizioni sull’export di petrolio, gas e fertilizzanti generate dalla guerra in Iran potrebbero determinare un aumento dei prezzi a livello globale e un rallentamento della crescita economica mondiale. La situazione ha ripercussioni anche sull’Italia, rendendo incerti i mercati energetici e le prospettive di sviluppo economico.
(Adnkronos) – Se continuasse il conflitto in Medio Oriente e le limitazioni all'export di petrolio, gas e fertilizzanti per la guerra in Iran, "tutte le strade portano ad un aumento dei prezzi e a un rallentamento della crescita a livello mondiale". In un report pubblicato sul blog del Fmi firmato tra gli altri dal capo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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