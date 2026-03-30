Iran Fmi avverte sui costi della guerra | impatto su pil globale e prezzi Italia esposta

Il Fondo Monetario Internazionale ha segnalato che proseguire del conflitto in Medio Oriente e le restrizioni sull’export di petrolio, gas e fertilizzanti generate dalla guerra in Iran potrebbero determinare un aumento dei prezzi a livello globale e un rallentamento della crescita economica mondiale. La situazione ha ripercussioni anche sull’Italia, rendendo incerti i mercati energetici e le prospettive di sviluppo economico.