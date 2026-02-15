Carburanti | Italia disparità regionali sui prezzi di benzina diesel e GPL Tensioni sui costi per famiglie e imprese

In Italia, i prezzi dei carburanti variano notevolmente da regione a regione, creando difficoltà per famiglie e aziende. La causa principale risiede nelle diverse tasse e nelle logiche di mercato locali, che influenzano i costi di benzina, diesel e GPL. A Roma, ad esempio, il prezzo della benzina supera di circa un euro rispetto a quello di alcune aree del Sud, aggravando le spese quotidiane.

Benzina, Diesel e GPL: L'Italia al Mercato Energetico, tra Disparità Regionali e Prezzi in Rialzo. L'Italia monitora con attenzione l'andamento dei prezzi dei carburanti, con una situazione che presenta forti differenze regionali. Alle 8:30 di oggi, 15 febbraio 2026, la benzina oscilla tra 1,675 euro al litro nel Lazio e 1,750 euro in Bolzano, mentre il diesel varia da 1,606 euro nel Lazio a 1,687 euro nella stessa provincia. Il GPL mostra una forbice ancora più ampia, da 0,642 euro in Campania a 0,799 euro in Sardegna. Il metano si attesta tra 1,327 e 1,739 euro, a seconda della regione. Questi dati delineano un quadro complesso che impatta sul bilancio delle famiglie e sui costi delle imprese. Effetto accise sui carburanti: il diesel supera la benzina nei prezzi Dal 1° gennaio, le nuove disposizioni fiscali introdotte dalla manovra economica hanno influenzato significativamente i prezzi dei carburanti. Nuove accise sui carburanti: il diesel diventa più caro della benzina (dopo anni) Con l'entrata in vigore delle nuove accise, il prezzo del diesel ha superato quello della benzina, invertendo la tendenza degli ultimi tre anni.