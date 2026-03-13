Prezzi record per i voli l’impatto della guerra sui viaggi | quanto costano oggi

I prezzi dei voli hanno raggiunto livelli record a causa dell’aumento dei costi nel settore del trasporto aereo. La guerra nel Golfo coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran, e questa situazione sta influenzando direttamente i costi delle compagnie aeree, che si traduce in tariffe più alte per i passeggeri. La situazione evidenzia come i conflitti internazionali possano incidere sui prezzi dei viaggi aerei.

Il conflitto esploso nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran sta scuotendo dalle fondamenta il settore del trasporto aereo globale. Gli effetti sono immediati e devastanti anche per il turismo italiano. Dai mega-hub del Medio Oriente alle agenzie di viaggio nazionali, nessuno è immune da questa crisi. È una tempesta perfetta che si abbatte proprio nel periodo delle feste pasquali, costringendo gli italiani a spendere cifre altissime per viaggiare, sia per le vacanze sia per tornare a casa. Quanto è stato colpito il settore. Dall’inizio delle ostilità il bilancio è già pesantissimo. Secondo i dati Cirium sono stati cancellati oltre 43.000 voli, coinvolgendo circa 7,5 milioni di passeggeri tra turisti e viaggiatori d’affari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

