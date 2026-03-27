L’attuale conflitto nel Golfo ha causato un aumento dell’inflazione a livello mondiale, influenzando i mercati e le economie di diversi paesi. La crisi ha portato a rialzi nei prezzi di beni e materie prime, contribuendo a una crescente instabilità economica. Questa situazione si inserisce in un quadro di tensioni internazionali che continuano a influenzare il commercio e i flussi finanziari globali.

La Terza guerra del Golfo imperversa e sta già facendo pagare il conto, salato, all’economia globale. Non bastano le impennate del prezzo del petrolio e del gas naturale a codificare un contesto in cui lo scenario economico si fa sempre più precario e incerto. Ora anche le principali istituzioni finanziarie internazionali prevedono una fiammata inflattiva se la situazione dovesse continuare senza interventi di policy. Notevole l’intervento dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse): l’organizzazione di Parigi, nota il New York Times, “ha affermato che le banche centrali devono rimanere vigili per individuare... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, l’inflazione è globale: l’impatto economico della guerra si fa sentire

Articoli correlati

Iran, guerra del petrolio e rischio inflazione: perché rischiamo davvero una crisi globaleGuerra in Iran e crisi del petrolio: tra le mosse di Trump, il controllo iraniano su Hormuz e l'incognita delle riserve IEA, quali possono essere le...

Leggi anche: Inflazione, il prezzo più alto della guerra in Iran lo paga l’Italia: impatto più alto che in qualsiasi altro Paese

Perché si protesta in Iran: l’inflazione e la lotta al regime al centro delle manifestazioni

Tutti gli aggiornamenti su Iran l'inflazione è globale l'impatto...

Temi più discussi: La guerra in Iran spinge l’inflazione. La BCE lascia invariati i tassi, ma possibili nuovi aumenti futuri; Bce, allarme Iran per Lagarde: Siamo pronti a colpire se l’inflazione riparte; Confindustria, lo scenario da incubo della guerra lunga: per l’Italia shock inflazione e recessione; Guerra in Iran, per i gestori non sarà un nuovo 2022. Ma non c’è da stare tranquilli.

Confindustria, lo scenario da incubo della guerra lunga: per l’Italia shock inflazione e recessioneNelle previsioni economiche del centro studi degli industriali le tre simulazioni degli effetti economici del conflitto con l’Iran. In quello peggiore il Pil ... repubblica.it

Guerra in Iran, Confindustria taglia le previsioni sul pil. Inflazione vista in rialzo del 2,5%Se la guerra durerà ancora qualche mese l’economia italiana rischia di scivolare nella stagnazione o addirittura in recessione. Servono interventi nazionali e soprattutto europei ... milanofinanza.it

Iran, lo Stretto di Hormuz è chiuso Il 27 marzo, ora locale, in una dichiarazione, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz. Secondo il comunicato, qualunque tentativo di transito attraverso lo str - facebook.com facebook

Lagarde: lo shock della guerra in Iran durerà anni, borse UE giù x.com