Iran l’inflazione è globale | l’impatto economico della guerra si fa sentire

Da it.insideover.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attuale conflitto nel Golfo ha causato un aumento dell’inflazione a livello mondiale, influenzando i mercati e le economie di diversi paesi. La crisi ha portato a rialzi nei prezzi di beni e materie prime, contribuendo a una crescente instabilità economica. Questa situazione si inserisce in un quadro di tensioni internazionali che continuano a influenzare il commercio e i flussi finanziari globali.

La Terza guerra del Golfo imperversa e sta già facendo pagare il conto, salato, all’economia globale. Non bastano le impennate del prezzo del petrolio e del gas naturale a codificare un contesto in cui lo scenario economico si fa sempre più precario e incerto. Ora anche le principali istituzioni finanziarie internazionali prevedono una fiammata inflattiva se la situazione dovesse continuare senza interventi di policy. Notevole l’intervento dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse): l’organizzazione di Parigi, nota il New York Times, “ha affermato che le banche centrali devono rimanere vigili per individuare... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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