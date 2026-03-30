Investcloud la regione chiede alternative alla chiusura L' azienda Usa apre
Oggi si è svolto un incontro presso la sede regionale riguardo alla decisione di Investcloud, azienda statunitense con sede a Marghera, di chiudere la propria sede italiana e licenziare 37 dipendenti. La regione ha chiesto all’azienda di proporre alternative alla chiusura, mentre l’azienda ha confermato di essere disposta ad aprire un confronto.
Al primo incontro l'assessore Bitonci propone ridimensionamento o cessione, dato che i licenziamenti non sono dovuti a una crisi: «Vogliono stare più vicini ai centri globali più importanti». La risposta il 15 aprile All’incontro, coordinato dall’assessore regionale Massimo Bitonci con l’Unità di crisi aziendali regionale, hanno partecipato l’azienda con i suoi consulenti, Confindustria Veneto Est e le organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e Ugl. «Per l’azienda le ragioni della chiusura sono riconducibili alla necessità di essere vicini, con le proprie sedi, ai centri di eccellenza mondiale per la finanza e di concentrare le competenze tecniche sui prodotti oggi richiesti dal mercato internazionale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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