Investcloud la regione chiede alternative alla chiusura L' azienda Usa apre

Oggi si è svolto un incontro presso la sede regionale riguardo alla decisione di Investcloud, azienda statunitense con sede a Marghera, di chiudere la propria sede italiana e licenziare 37 dipendenti. La regione ha chiesto all’azienda di proporre alternative alla chiusura, mentre l’azienda ha confermato di essere disposta ad aprire un confronto.