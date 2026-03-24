Crisi Aeffe Pd chiede alla Regione di intervenire | Monitorare l’andamento dell' azienda

Il Partito Democratico ha chiesto alla Regione di intervenire per monitorare l’andamento della crisi dell’azienda tessile, con un’attenzione particolare agli effetti sull’occupazione nello stabilimento di San Giovanni in Marignano. Due esponenti del partito hanno presentato un’interpellanza, chiedendo alla Regione di verificare la situazione e di seguire da vicino le eventuali ripercussioni sul territorio.

Esuberi e incertezza per il futuro: la Regione chiamata a seguire da vicino la crisi Aeffe e a sostenere il comparto moda Monitorare l’andamento della crisi di Aeffe. Alice Parma ed Emma Petitti (Pd) interpellano la Regione affinché si attivi per monitorare l’andamento della crisi di Aeffe, con particolare riferimento agli impatti occupazionali sullo stabilimento di San Giovanni in Marignano, nel riminese. Le dem sostengono che la Regione Emilia-Romagna è sempre stata parte attiva nelle attività di salvaguardia dei posti di lavoro e la impegnano ad attivarsi per monitorare l’andamento della crisi di Aeffe, dell’istanza di accesso alla... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Crisi Aeffe, Parma e Petitti (Pd): “Usare tutti gli strumenti a sostegno dei lavoratori, serve un tavolo di crisi""La giunta regionale si attivi per monitorare l’andamento della crisi di Aeffe Spa di San Giovanni in Marignano (Rimini), dove sono stati annunciati... Crisi Aeffe, nessun margine di trattativa: confermati 221 licenziamenti. Sciopero davanti all'aziendaI lavoratori di Aeffe (gruppo Alberta Ferretti-Moschino) in sciopero davanti alle aziende di San Giovanni e Milano. Una selezione di notizie su Crisi Aeffe Regione, Parma e Petitti (Pd): Monitorare l’andamento della crisi di Aeffe S.p.AMonitorare l’andamento della crisi di Aeffe S.p.A.. Alice Parma (Pd) ed Emma Petitti (Pd) interpellano la Regione affinché si attivi per monitorare ... chiamamicitta.it Crisi, Aeffe chiarisca il piano industrialeRimini, 7 dicembre 2025 – Crisi del gruppo Aeffe: la politica scende in campo. Dopo le notizie riguardanti i possibili licenziamenti tra i 221 dipendenti del gruppo della moda, di cui 81 lavorano ... ilrestodelcarlino.it