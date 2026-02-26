Frane e cedimenti a Salerno Udicon Regione Campania chiede chiarimenti e interventi alla Regione

A Salerno, si registrano diversi problemi legati a frane e cedimenti del terreno. La situazione preoccupa le autorità locali, che richiedono interventi immediati per mettere in sicurezza le zone interessate. La fragilità del territorio campano si manifesta chiaramente attraverso questi eventi, evidenziando la necessità di azioni concrete per prevenire ulteriori rischi. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e delle richieste di intervento.

Terra bellissima ma altrettanto fragile, la Campania. Secondo recenti studi oltre l'86% delle aree sono a rischio idrogeologico o sismico. Il 60,2% è ad alto rischio e circa il 25% è particolarmente interessato da eventi franosi e alluvionali potenzialmente disastrosi. Sempre secondo lo stesso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Acquisto di apparecchiature per la sanità, Lidia Adorno (M5s) chiede chiarimenti alla Regione"Con amarezza – ha dichiarato la deputata pentastellata - sono stata costretta a reiterare e a sollecitare la richiesta di accesso agli atti, non...

Vertenza Asl Salerno, la Regione Campania apre alla sospensione del bandoTempo di lettura: 3 minutiSi è svolto ieri, presso la prefettura di Salerno, un confronto franco e approfondito sulla vertenza Multiservizi presso...

Temi più discussi: Maltempo in Campania: frane e cedimenti nel Napoletano e nel Casertano; Segni di frane e cedimenti lungo l'Argine degli Angeli: necessari interventi di ripristino in vista della stagione; Frana Verbicaro SP5: Dissesto e Pericolo sulla Provinciale; Genova fragile, parte da Voltri il viaggio nelle frane e criticità della Val Cerusa.

Genova, nuove frane: crolli a Voltri e Santa MargheritaNuove frane tra Genova e Santa Margherita Ligure: crolli di muri, smottamenti a Voltri e modifiche alla viabilità in diverse zone del territorio. ligurianotizie.it

Frana a Castellammare, massi colpiscono il circolo tennisSecondo quanto emerso dai sopralluoghi, gran parte dei massi si è arrestata lungo il sentiero del fosso della Carrubba, ma la pericolosità del versante ha imposto misure immediate. Attivato anche un ... tp24.it

Ieri siamo stati alla Sala Tirreno della Regione Lazio per la 7ª edizione del Convegno Nazionale “BullyFace – il volto del bullismo”, promosso da Udicon. È stata una mattinata di confronto con studenti da tutta Italia, Istituzioni, psicologi ed esperti del settore - facebook.com facebook