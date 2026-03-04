Quattordici sindaci hanno scritto una lettera alla Regione Lombardia, indirizzata al presidente e all’assessore ai Trasporti, per manifestare la loro opposizione al progetto della nuova Tangenziale Esterna del Sud Milano. Nella missiva, i sindaci chiariscono di non voler questa infrastruttura e presentano alcune alternative. La questione riguarda direttamente le amministrazioni locali coinvolte e le decisioni sulla viabilità della zona.

Milano – Quattordici sindaci hanno inviato una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, nella quale esprimono tutta la loro contrarietà al progetto della nuova Tangenziale Esterna del Sud Milano, in breve TESM. Un progetto inserito a titolo di ipotesi nel nuovo Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) e che assomiglia tanto ad un altro, accantonato nel recente passato tra il sollievo di diverse amministrazioni comunali dell’hinterland sud: quello della Tangenziale Ovest Esterna Milanese (TOEM). Anche nel nuovo progetto si prevede di far passare la tangenziale su o del Parco Agricolo Sud Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova Tangenziale del Sud Milano: “Non la vogliamo, ecco le alternative”. La lettera di 14 sindaci alla Regione

