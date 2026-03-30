Intesa Sanpaolo arriva il multone del Garante della privacy | 31,8 milioni di euro per carenze di sicurezza nei dati dei clienti

Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo con una sanzione di 31,8 milioni di euro a causa di carenze nella sicurezza dei dati dei clienti. La multa è stata inflitta per l’inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dalla banca, che hanno compromesso la protezione delle informazioni personali. La decisione segue verifiche e approfondimenti condotti dall’autorità competente.