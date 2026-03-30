Intesa San Paolo arriva il multone del Garante della privacy | 31,8 milioni di euro per carenze di sicurezza nei dati dei clienti

Il Garante della privacy ha comminato una multa di 31,8 milioni di euro a una delle principali banche italiane a causa di gravi carenze nella protezione dei dati personali dei clienti. La sanzione è stata inflitta in seguito a verifiche che hanno riscontrato l’inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative messe in atto dall’istituto bancario. La decisione riguarda la gestione e la sicurezza delle informazioni sensibili conservate dall’azienda.