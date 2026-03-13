Caso Intesa Sanpaolo il Garante | Trattati in modo illecito i dati di 2,4 milioni di clienti

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha annunciato una sanzione di oltre 17 milioni di euro a carico di Intesa Sanpaolo. La decisione è stata presa a seguito di un’indagine che ha evidenziato come i dati di circa 2,4 milioni di clienti siano stati trattati in modo illecito. La questione riguarda la gestione delle informazioni personali da parte della banca.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha deciso di sanzionare Intesa Sanpaolo per oltre 17 milioni di euro. Dalla sua istruttoria sono emerse "gravi violazioni" nel trattamento dei dati personali di 2,4 milioni di clienti coinvolti nell'operazione Isybank, una struttura legata a Intesa Sanpaolo lanciata nel 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Intesa Sanpaolo, multa da 17,6 milioni per Isybank: la stangata del Garante per la Privacy per i clienti spostati da una banca all’altraIl Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo per il trattamento illecito dei... Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo per la storia di IsybankLa sanzione, di 17,6 milioni di euro, è per aver trattato in modo illecito i dati dei clienti nel trasferimento automatico dei loro conti Il Garante... Tutti gli aggiornamenti su Caso Intesa Sanpaolo Temi più discussi: COMUNICATO STAMPA - Garante privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 17,6...; Intesa Sanpaolo incontra le pmi del mezzogiorno a bari. la finanza straordinaria per accelerare la crescita; Garante Privacy sanziona Intesa Sanpaolo per questione Isybank; Clienti trasferiti a Isybank, multa a Intesa Sanpaolo di 17,6 milioni di euro: Gravi violazioni. ***Intesa Sp: multa di 17,6mln da Garante privacy per caso Isybank(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mar - Il Garante della privacy ha comminato a Intesa Sanpaolo una sanzione da 17,628 milioni 'per aver ... ilsole24ore.com Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo per la storia di IsybankLa sanzione, di 17,6 milioni di euro, è per aver trattato in modo illecito i dati dei clienti nel trasferimento automatico dei loro conti ... ilpost.it