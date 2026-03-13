Intesa Sanpaolo – Isybank il Garante | Trattati in modo illecito i dati di 2,4 milioni di clienti

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha deciso di sanzionare Intesa Sanpaolo con una multa superiore ai 17 milioni di euro, in seguito a un’indagine che ha coinvolto l’uso dei dati di 2,4 milioni di clienti. L’ente ha accertato che i dati sono stati trattati in modo illecito, portando alla decisione di applicare la sanzione.