Intesa Sanpaolo – Isybank il Garante | Trattati in modo illecito i dati di 2,4 milioni di clienti
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha deciso di sanzionare Intesa Sanpaolo con una multa superiore ai 17 milioni di euro, in seguito a un’indagine che ha coinvolto l’uso dei dati di 2,4 milioni di clienti. L’ente ha accertato che i dati sono stati trattati in modo illecito, portando alla decisione di applicare la sanzione.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha deciso di sanzionare Intesa Sanpaolo per oltre 17 milioni di euro. Dalla sua istruttoria sono emerse "gravi violazioni" nel trattamento dei dati personali di 2,4 milioni di clienti coinvolti nell'operazione Isybank, una struttura legata a Intesa Sanpaolo lanciata nel 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Caso Intesa Sanpaolo, il Garante: “Trattati in modo illecito i dati di 2,4 milioni di clienti”Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha deciso di sanzionare Intesa Sanpaolo per oltre 17 milioni di euro.
Intesa Sanpaolo, multa da 17,6 milioni per Isybank: la stangata del Garante per la Privacy per i clienti spostati da una banca all’altraIl Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 17,6 milioni di euro a Intesa Sanpaolo per il trattamento illecito dei...
Contenuti e approfondimenti su Intesa Sanpaolo
Temi più discussi: COMUNICATO STAMPA - Garante privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 17,6...; Clienti trasferiti a Isybank, multa a Intesa Sanpaolo di 17,6 milioni di euro: Gravi violazioni; Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo per la storia di Isybank; Oltre 17 milioni di multa a Intesa Sanpaolo per il passaggio a Isybank.
Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo per la storia di IsybankLa sanzione, di 17,6 milioni di euro, è per aver trattato in modo illecito i dati dei clienti nel trasferimento automatico dei loro conti ... ilpost.it
Trattati in modo illecito i dati dei clienti trasferiti: il Garante privacy multa Intesa Sanpaolo per 17,6 milioni di euroROMA – Una sanzione di 17.628.000 euro è stata irrogata dal Garante privacy a Intesa Sanpaolo Spa per aver trattato in modo illecito i dati di circa 2,4 milioni di clienti trasferiti, unilateralmente ... dire.it
Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo per la storia di Isybank x.com
Il Garante Privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 17,6 milioni di euro 2,4 milioni di clienti profilati nell’ambito del trasferimento a Isybank - facebook.com facebook