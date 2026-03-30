Nella mattinata di oggi, durante la prima seduta del Consiglio comunale di Terni, è stata presentata un’interrogazione riguardante lo stato di avanzamento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas nell’Atem Terni. Il consigliere Valdimiro Orsini, rappresentante del gruppo Masselli Sindaco, ha chiesto aggiornamenti sulla procedura e sull’andamento dell’iter amministrativo.

Nel suo intervento, Orsini ha richiamato il quadro normativo nazionale che prevede la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Minimi (Atem) per l’organizzazione delle gare d’ambito, ricordando come il Comune di Terni sia stato individuato quale ente capofila dell’Atem Terni e come Terni Reti S.r.l. sia stata designata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 1662018, quale stazione appaltante della procedura. L’interrogazione punta quindi a fare chiarezza sullo stato attuale della procedura e sulle prossime tappe del cronoprogramma, chiedendo in particolare a che punto si trovi concretamente l’iter della gara e se vi siano eventuali criticità che stiano rallentando la pubblicazione del bando. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Interrogazione sullo stato della gara per la distribuzione del gas nell’Atem Terni: "La corretta e tempestiva conclusione dell’iter è fondamentale"

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